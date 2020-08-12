ميلان في مفاوضات مع تشيلسي لاستعارة باكايوكو مجددًا

يسعى “ميلان” الايطالي إلى استعارة الفرنسي “تيموي باكايوكو” من تشيلسي الإنجليزي مرة أخرى بعد أن لعب للنادي الايطالي موسم 2018/2019 بنظام الاعارة.

وذكر الصحفي الايطالي “جانلوكا دي مارزيو” ان ادارة ميلان في مفاوضات مع نظيرتها بنادي “تشيلسي” بهدف استعارة اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا خلال الموسم المقبل 2020/2021.

واضاف “دي مارزيو” ان النادي الايطالي يقترح استعارة اللاعب الخارج من مفكرة مدرب تشيلسي “فرانك لامبارد“، مقابل 3 ملايين يورو مع خيار الشراء مقابل 35 مليون بنهاية الموسم الجديد 2020/2021.

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في سياق متصل تحدث الصحفي بشبكة سكاي سبورتس “فابرزيو رومانو” عن الصفقة وقال ان المفاوضات بين الناديين تجري تحت اشراف وسيط يهدف إلى تقريب وجهات النظر.

وكان “تيموي باكايوكو” قد انضم إلى تشيلسي خلال الميركاتو الصيفي 2017 مقابل 40 مليون يورو قادمًا من صفوف موناكو الفرنسي.

وقدم باكايوكو موسم مميزًا مع موناكو حينها، حيث فاز معه بلقب الدوري الفرنسي موسم 2016/2017 و بلغ نصف النهائي في دوري الأبطال خلال نفس الموسم.

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