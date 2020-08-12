رياضة | ماتويدي أول ضحايا بيرلو في يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر ماتويدي أول ضحايا بيرلو في يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات الفرنسي بليز ماتويدي، لاعب يوفنتوس الإيطالي، أول ضحايا أندريا بيرلو المدير الفني الجديد للسيدة العجوز، حيث أعلن النادي فسخ عقده ماتويدي قبل عام من نهايته، وذلك بعد 3 أعوام أمضاها في تورينو حقق خلالها خمسة ألقاب.

وجاء في بيان النادي الشمالي: "بعد ثلاثة أعوام وخمسة ألقاب.. بليز ماتويدي ويوفنتوس يودعان بعضهما بعد الاتفاق المشترك على إنهاء عقد اللاعب" الذي كان يمتد حتى العام 2021.

وصل اللاعب المتوج بكأس العالم مع منتخب بلاده عام 2018 في روسيا إلى يوفنتوس قادماً من باريس سان جيرمان في العام 2017 وحقق خلال تلك الفترة لقب الدوري ثلاث مرات، الكأس والكأس السوبر.

وخاض ماتويدي (33 عاماً) 133 مباراة مع نادي "السيدة العجوز" في جميع المسابقات بينها 88 في الدوري "سيري أ".