شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كالياري يستهدف مدافع روما جيسوس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 أغسطس 2020 يسعى نادي ​كالياري​ الإيطالي للتعاقد مع مدافع نادي روما ​جوان جيسوس​ خلال فترة الإنتقالات الصيفية.

Advertisements وأشارت شبكة سكاي أن مدرب كالياري الجديد اوزيبيو دي فرانشيسكو طلب جيسوس بالإسم، كونه عمل معه لموسم ونصف في روما في السابق. ويمتلك صاحب الـ 28 عاماً عقد يمتد حتى صيف 2021 مع الذئاب، لكن إدارة روما تنوي التخلص منه مع وصول العرض المناسب. ويتبقى على كالياري التوصل إلى إتفاق مع اللاعب من أجل تخفيض راتبه بشكل ملحوظ، علماً أنه مطلوب أيضاً من قبل فريقي جنوى وبارما.

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