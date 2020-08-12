رياضة | الإعلان عن حكم مباراة أتلتيكو مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 05:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الإعلان عن حكم مباراة أتلتيكو مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الحكم لبولندي زيمون مارسينياك لإدارة المباراة المرتقبة بين أتلتيكو مدريد الإسباني ولايبزج الألماني غدا الخميس في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

ورغم كونه لا يزال في الأربعين من عمره ، يعتبر مارسينياك من أكثر الحكام الأوروبيين خبرة.

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ومنذ 2014، أدار مارسينياك 25 مباراة في الدوري الإنجليزي.

ولم يسبف لهذا الحكم أن أدار أي مباراة لفريق لايبزج ، ولكن أتلتيكو يمتلك ذكريات جيدة مع هذا الحكم حيث أدار له مباراة الذهاب أمام ليفربول في دور الستة عشر لدوري الأبطال هذا الموسم والتي انتهت بفوز أتلتيكو 1/صفر في 18 فبراير الماضي قبل أن يتأهل أتلتيكو لدور الثمانية بالفوز على ليفربول 3 / 2 في عقر داره إيابا و4 / 2 في مجموع المباراتين.

وفي 2016، أدار نفس الحكم المباراة التي فاز فيها أتلتيكو على بايرن ميونخ الألماني 1/صفر في دور المجموعات.