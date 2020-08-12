رياضة | ديفيد سيلفا يقترب من الانتقال إلى الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 05:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ديفيد سيلفا يقترب من الانتقال إلى الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب ديفيد سيلفا قائد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الحالي من الانتقال إلى الدوري الإيطالي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية.

وأعلن نادي مانشستر سيتي بالاتفاق مع ديفيد، بأن هذا الموسم سيكون الأخير له مع النادي بعد نهاية عقده ورحيله بشكل مجاني.

ووفقا لتقارير إيطالية حسب صحيفة "توتو ميركاتو"، إن ديفيد سيلفا سيصبح لاعب لـ لاتسيو، وقد وقع العقد، وسيتم الإعلان الرسمي فقط عندما ينتهي مانشستر سيتي من المنافسة في دوري الأبطال.

ويلتقي مانشستر سيتي من منافسه أولمبيك ليون الفرنسي يوم السبت المقبل في لشبونة، ضمن منافسات دور الربع نهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا لعام 2019/2020.