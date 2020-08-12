تأجيل تصفيات آسيا المزدوجة إلى 2021 بسبب كورونا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والاتحاد الآسيوي،اليوم الأربعاء، تأجيل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 إلى العام المقبل بسبب جائحة كورونا.



وكان من المقرر أن تلعب الجولة الثانية من التصفيات خلال فترة الارتباطات الدولية في شهري أكتوبر ونوفمبر هذا العام.



وتأجلت التصفيات، المؤهلة أيضا لكأس آسيا 2023 في الصين، للمرة الثانية حيث تأجلت مباريات في مارس ويونيو بسبب الوباء.



وقال البيان "جاء هذا القرار من أجل حماية صحة وسلامة جميع المشاركين وسيواصل الاتحادان الدولي والآسيوي العمل معا من أجل مراقبة الموقف في المنطقة وتحديد مواعيد جديدة للمباريات".



وتابع "سيتم في وقت لاحق إعلان تفاصيل المواعيد الجديدة للأدوار التالية من تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023".



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