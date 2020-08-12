رياضة | برشلونة يصدم مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يصدم مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع أنسو فاتي لاعب برشلونة الإسباني في الميركاتو الصيفي الجاري.

كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن مانشستر يونايتد استفسر مرة أخرى عن إمكانية ضم أنسو فاتي إلا أن رد برشلونة لم يتغير بأنه غير معروض للبيع لأنه أحد أعمدة المستقبل.

ويضع مسؤولو مانشستر يونايتد التعاقد مع جناح رفيع المستوى علي رأس أولوياتهم، مع وجود اتجاه لبناء مشروع جديد للعودة مرة أخرى للمنافسة على البطولات، إلا أن الأمر يبدو معقدًا بعد أزمة فيروس كورونا.

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وكانت الرغبة الأولى لدى مانشستر يونايتد هي التعاقد مع جادون سانشو من بوروسيا دورتموند مقابل 120 مليون يورو، على أن يصبح أحد أعلى اللاعبين أجرًاً في العالم، إلا أن قرار دورتموند بالإبقاء عليه ومحاولة تجديد عقده، سترفع قيمته إلى 300 مليون يورو، ما بين سعره وراتبه.

ويمتد عقد فاتي حتى صيف 2022 والشرط الجزائي به 170 مليون يورو، ولذلك يسعى برشلونة لتمديده ورفع قيمة الشرط الجزائي في أسرع وقت ممكن.