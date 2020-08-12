شكرا لقرائتكم مران الأهلي .. أجاى جاهز لمواجهة الإنتاج.. وتدريبات إضافية لـ صالح جمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم النيجيري جونيور أجابي، لاعب الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت على ملعب التتش بالجزيرة صباح اليوم الأربعاء ، وكان أجايي قد اكتفى بتنفيذ بعض الفقرات الاستشفائية في الجيم بمران أمس بسبب شكواه من كدمه في كاحل القدم اليسرى ، وتعافى لاعب الفريق اليوم وانتظم في مران الأهلي كاملا ليعلن جاهزيته لمباراة الإنتاج الحربي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي، التي تقام مساء الجمعة المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

على الصعيد ذاته ، شارك صالح جمعة، لاعب الفريق في جزء من المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم على الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة ، وخاض جمعة المران البدني كاملًا مع الفريق، ثم خاض مرانًا منفردًا اشتمل على الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات البدنية ضمن البرنامج المحدد له من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

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من ناحية أخرى ، أبلغ مسئولو نادي هيدرسيفيلد الإنجليزي نظرائهم في الأهلي رفضهم لمسألة مد إعارة رمضان صبحي حتى نهاية الموسم الجاري، بعد انتهاء فترة الإعارة بشكل رسمي يوم 30 يونيو الماضي، وهو ما يعني عدم استكمال رمضان صبحي لبطولتي الدوري ودوري أبطال افريقيا هذا الموسم حال عدم توصل الطرفين لاتفاق، في هذا الشأن ، وأكد مسئولو هيدرسيفيلد أن مواعيد القيد في مصر وانجلترا وكذلك في جميع دوريات أوروبا متعارضة، وهو الأمر الذي يحول دون مد إعارة رمضان صبحي حال فشل مفاوضات انتقال للأهلي بشكل نهائي ورحيله لنادي أخر في أوروبا.

وخفض مسئولو هيدرسيفيد طلباتهم الخاصة ببيع رمضان صبحي من 7 ونصف مليون يورو الى 4 مليون فقط، ولازال هناك مفاوضات حول تخفيض المبلغ مُجدداً في الوقت الذي يملك رمضان صبحي عدداً من العروض الأوروبية الأخرى التي يقوم حالياً بدراستها قبل اتخاذ قراره النهائي سواء بالانضمام للأهلي نهائياً أو الرحيل لنادي أخر في أوروبا ، وشدد رمضان صبحى لإدارة هيدرسفيلد على أنه لن يلعب فى مصر لغير الأهلى، رافضاً عرض الزمالك أو أى نادٍ مصرى آخر حتى لو سيحصل على راتب أعلى من الذى سيحصل عليه فى الأهلي، وطلب هيدرسفيلد من الأهلي ، إضافهة بند نسبة إعادة البيع بحيث يحصل النادى الإنجليزى على مبلغ معين حال بيع اللاعب مستقبلا، خاصة أن عرض الأهلى الرسمى لم يشهد تواجد هذا البند.