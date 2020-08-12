شكرا لقرائتكم "ماتدمعيش يا عين".. شاهد أجاي يؤكد جاهزيته للمسحة الثامنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل داعبت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، النيجيري جونيور أجاي، صانع ألعاب القلعة الحمراء، ونشرت صفحة الأهلي عبر حسابها على انستجرام فيديو للاعب الفريق الأحمر خلال جلوسه مع الثلاثي أفريقي، جيرالدو وأليو ديانج وأليو بادجي، حيث وجهت سؤال إلى النيجيري، حول شعوره قبل الخضوع لمسحة كورونا اليوم، استعداداً لمباراة الانتاج الحربي المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة في إطار منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري العام، ورد أجاي على سؤال ماذا تشعر قائلاً "انا بخير"، في الوقت الذي تبادل فيه زملائه الضحك بعد ظهوره مهتماً بسبب المسحة.
ومن المعروف عن جونيور آجاي تخوفه الشديد من إجراء مسحة كورونا وظهر النيجيري في أكثر من مرة مسبباً معاناة كبيرة للفريق الطبي الذي يقوم بأخذ العينات من لاعبي القلعة الحمراء، وهو ما يسبب نوبة من الضحك وسط زملائه.
كان النيجيري جونيور أجابي، قد أدى تدريبات منفردة على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء أمس على ملعب التتش ، وقام أجايي بتنفيذ بعض الفقرات الاستشفائية للتخلص من حالة الإجهاد العضلي التى أبعدته عن المران الجماعي وحرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، على الحديث مع اللاعب والاطمئنان على حالته .
من ناحية أخرى ، قررت لجنة التخطيط للكرة بالنادي استدعاء المغربي وليد آزارو مهاجم الفريق الذي اانتهت إعارته مؤخراً لنادي الإتفاق السعودي من أجل عقد جلسة حاسمة وهامة معه لحسم مستقبله مع القلعة الحمراء حيث ترغب اللجنة تجديد عقد اللاعب والإبقاء عليه لحاجة الفريق لجهوده ولصعوبة التعاقد مع مهاجم أجنبي أخر وطلبت اللجنة من وكيل أعمال اللاعب عودة المهاجم المغربي للقاهرة وإنهاء أجازته الحالية في المغرب في غضون الأيام القليلة المقبلة من أجل التفاوض معه بشأن هذه الأمور الهامة ، ويتطلع مسئولو القلعة الحمراء للتفاوض مع المهاجم المغربى ووكيل أعماله من أجل الاتفاق على مستقبله الكروى بعد انتهاء التجربة السعودية وكذلك حسم موقفه من المشاركة فى التدريبات.
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