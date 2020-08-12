شكرا لقرائتكم "ماتدمعيش يا عين".. شاهد أجاي يؤكد جاهزيته للمسحة الثامنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل داعبت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، النيجيري جونيور أجاي، صانع ألعاب القلعة الحمراء، ونشرت صفحة الأهلي عبر حسابها على انستجرام فيديو للاعب الفريق الأحمر خلال جلوسه مع الثلاثي أفريقي، جيرالدو وأليو ديانج وأليو بادجي، حيث وجهت سؤال إلى النيجيري، حول شعوره قبل الخضوع لمسحة كورونا اليوم، استعداداً لمباراة الانتاج الحربي المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة في إطار منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري العام، ورد أجاي على سؤال ماذا تشعر قائلاً "انا بخير"، في الوقت الذي تبادل فيه زملائه الضحك بعد ظهوره مهتماً بسبب المسحة.

ومن المعروف عن جونيور آجاي تخوفه الشديد من إجراء مسحة كورونا وظهر النيجيري في أكثر من مرة مسبباً معاناة كبيرة للفريق الطبي الذي يقوم بأخذ العينات من لاعبي القلعة الحمراء، وهو ما يسبب نوبة من الضحك وسط زملائه.

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كان النيجيري جونيور أجابي، قد أدى تدريبات منفردة على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء أمس على ملعب التتش ، وقام أجايي بتنفيذ بعض الفقرات الاستشفائية للتخلص من حالة الإجهاد العضلي التى أبعدته عن المران الجماعي وحرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، على الحديث مع اللاعب والاطمئنان على حالته .

من ناحية أخرى ، قررت لجنة التخطيط للكرة بالنادي استدعاء المغربي وليد آزارو مهاجم الفريق الذي اانتهت إعارته مؤخراً لنادي الإتفاق السعودي من أجل عقد جلسة حاسمة وهامة معه لحسم مستقبله مع القلعة الحمراء حيث ترغب اللجنة تجديد عقد اللاعب والإبقاء عليه لحاجة الفريق لجهوده ولصعوبة التعاقد مع مهاجم أجنبي أخر وطلبت اللجنة من وكيل أعمال اللاعب عودة المهاجم المغربي للقاهرة وإنهاء أجازته الحالية في المغرب في غضون الأيام القليلة المقبلة من أجل التفاوض معه بشأن هذه الأمور الهامة ، ويتطلع مسئولو القلعة الحمراء للتفاوض مع المهاجم المغربى ووكيل أعماله من أجل الاتفاق على مستقبله الكروى بعد انتهاء التجربة السعودية وكذلك حسم موقفه من المشاركة فى التدريبات.