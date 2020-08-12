الامارات | رومينيغه يكشف سبب عدم تعاقد بايرن ميونيخ مع كوتينيو

شكرا لقرائتكم خبر عن رومينيغه يكشف سبب عدم تعاقد بايرن ميونيخ مع كوتينيو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني، كارل هاينز رومينيغه، عن سبب عدم تعاقد "البافاري" مع اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو المعار من برشلونة.

وأكد رومينيغه في تصريحاته لصحيفة بيلد الألمانية: "النادي البافاري ليس لديه الموارد اللازمة لممارسة خيار شراء كوتينيو من برشلونة المحدد بـ 120 مليون يورو، حيث سيغادر البرازيلي النادي البافاري عقب نهاية مغامرة بايرن الأوروبية".

وقال الرئيس التنفيذي للنادي الالماني: "عقد كوتينيو، كما قلت من قبل، يقترب من نهايته، ولا نريد القيام بمزيد من الاستثمارات بهذا الحجم".

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