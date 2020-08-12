شكرا لقرائتكم أحمد شوبير يكشف عن كواليس حفل تدشين ستاد الاهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ستاد الاهلي كشف الإعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، عن كواليس حفل تدشين ستاد السلام بمسماه الجديد ستاد الأهلى والمقرر له السابعة مساء اليوم الأربعاء ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف أم :"نجح الاهلى فى الاتفاق مع شركة ستادات في الحصول على ستاد السلام وتغيير مسماه ، لأن ميزانية القلعة الحمراء لاتسمح فى الوقت الحالى بإنشاء ستاد ، الاهلى لو فكر فى بناء ستاد لازم يسع لحضور 60 ألف مشجع وهذا يتطلب ميزانية ضخمة للغاية لاتتوافر فى القلعة الحمراء حالياً". ستاد الاهلي



وتابع شوبير :" لو نجح الاهلى فى بناء ستاد سيترك ستاد السلام على الفور ، ولكن أشك أن الاهلى يستطيع فعل هذا فى السنوات القليلة المقبلة ، لاسيما أن أرض أكتوبر قد لاتصلح لهذا الحدث ، وكذلك أرض مدينة نصر كانت مخصصة للإستاد ولكن لقربها من المطار لم تعد تصلح لإنشاء ستاد لذا تم تحويلها لمقر ثانى للنادى بإمكانيات مميزة ، مشروع استاد للأهلى أو الزمالك فى الوقت الحالى صعب للغاية أن يرى النور".

ويضيف شوبير :" الانتاج الحربى لن يخرج من ملعبه ، والاهلى سيخوض مبارياته المحلية والافريقية على ستاده الجديد وإذا كان هناك مباريات تحتاج كثافة جماهيرية على الصعيد الافريقى سوف يلعبها الأهلى على ستاد القاهرة ، لاعبو الاهلى يعشقون اللعب على ستاد القاهرة لأنه أرضيته عالمية بالفعل ، الاهلى سيخوض مرانه الرئيسى قبل أى مباراة على ستاد السلام ولكن التدريب اليومى سيظل فى التتش ، ستاد القاهرة تم انشاؤه مقابل 3 ملايين جنيه وبعد سنوات تم وضع الساعة فيه مقابل 3 مليون جنيه ثم تم تجديده قبل كأس الامم الافريقية مقابل مليار جنيه".

افتتاح ستاد الاهلي وأكمل :" محمود الخطيب أبرم الاتفاق مع شركة ستادات فى سرية تامة للغاية وتفاجأ أعضاء المجلس بخروج ستاد الاهلى للنور بإستثناء محمد سراج الذى كان مشرفاً على هذا الملف". وتابع شوبير:"الاهلى وجه الدعوة لكل رموزه لحضور حفل افتتاح ستاد الاهلى اليوم ، كما وجه الدعوة لرئيس الوزراء وكل الوزراء وعلى رأسهم وزير الرياضة ووزير الانتاج الحربى ، وستقام مباراة ودية بين قدامى الاهلى احتفالا بتدشين الاستاد الجديد " ، و لن يستطيع أى فريق اللعب على ستاد السلام سوى الاهلى والانتاج الحربى إلا بعد أن يستأذن من الفريقين بإستثناء منتخب مصر طبعاً ، وحصد الاهلى والانتاج مكاسب مالية كبيرة ، وسيقص شريط الافتتاح بمباراة الاهلى والانتاج الحربى الجمعة المقبلة". Advertisements

ستاد الاهلي

ويكمل :" الاهلى هو أكثر نادى يجيد إستثمار اسمه وشعاره فى مصر ، وانتظروا حفلة رائعة اليوم ، مبروك للأهلى وجماهيره "

ستاد الاهلي

اتفق مسئولو النادى الأهلى مع شركة ستادات على افتتاح ستاد السلام بمسماه الجديد "استاد الأهلى" وذلك بحضور مجلس ادارة النادي برئاسة محمود الخطيب، ومن المقرر أن تكون مباراة الأهلي والانتاج الحربي يوم الجمعة المقبل الأولي على ستاد السلام بعد تغيير اسمه لاستاد الأهلي ، وانتهت مرحلة تطوير ستاد السلام الأولي والتي شهدت تطوير غرف الملابس والأسوار وواجهة الاستاد.

ستاد الاهلي