شكرا لقرائتكم الخولى: المصرى تحول "لحجر صحى" ولم يتدرب منذ مواجهة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد محمد الخولى نائب رئيس مجلس ادارة النادى المصرى البورسعيدى أن ناديه تحول لحجر صحى وعزل منزلى بفعل الاصابات التى ضربت لاعبيه وجهازه الفنى والادارى بفيروس كورونا مؤكداً صعوبة خوض مباراة الاسماعيلى المقبلة ، وقال الخولى فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر أذاعة أون سبورت أف أم :" المصرى تحول لحجر صحى ودخل كل اللاعبين والجهاز الفنى والادارى لعزل منزلى بعد فاجعة إصابة 23 فرد من الفريق بكورونا ، فى البداية كانت المحصلة 16 إصابة ثم زادت بأعداد أخرى".
ويضيف الخولى :" المصرى لم يتدرب منذ مباراة الزمالك التى خسرها بهدف دون رد ، ويجرى لاعبيه مسحة كورونا اليوم وعلى ضوء نتيجتها التى تظهر غداً سوف يحسم اتحاد الكرة مصير مواجهة الاسماعيلى".
وتابع نائب مجلس المصرى البورسعيدى:"بعد ظهور نتيجة مسحة كورونا غداً الخميس كيف سنلاقى الاسماعيلى الجمعة حتى فى حالة شفاء عدد من اللاعبين ؟ ،أعتقد الامر صعب للغاية والمباراة فى طريقها للتأجيل مثل مباراة حرس الحدود".
وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن نادي المصري سيخضع لمسحات فيروس كورونا اليوم للاعبين الكبار بالإضافة إلى عدد من أفراد الجهاز الفني و الناشئين يصل عددهم إلى أكثر من 45 حالة للإطمئنان النهائي على إصابتهم بفيروس كورونا بعد ظهور 23 حالة مؤخراً.
علم " اليوم السابع " أن الاتجاه الأقوى داخل اللجنة الخماسية باتحاد الكرة هي تأجيل مباراة المصري المقبلة أمام الإسماعيلي يوم الجمعه المقبلة بسبب إصابة 23 حالة ما بين لاعبين و أفراد الجهاز الفني على رأسهم طارق العشري المدير الفني .
أكد عدنان حلبية عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي أن إدارة ناديه طالبت اتحاد الكرة بتأجيل مباراة المصري المقبلة امام الإسماعيلي المقبلة في الدوري بسبب كثرة إصابات اللاعبين والجهاز الفني للفريق بفيروس كورونا، وقال حلبية في تصريحات لبرنامج زملكاوي علي قناة الزمالك ان مستوي إصابات اللاعبين والجهاز الفني متفاوت وهو ما يجعل صعوبة في خوض مباراة الفريق المقبلة
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