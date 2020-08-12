لقطات من مواجهات ربع نهائي يوروبا ليج.. وفأل حسن لإشبيليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

حُسمت منافسات نصف نهائي الدوري الأوروبي بعدما أكمل إشبيليه الإسباني وشاختار دونيتسك الأوكراني المربع الذهبي بإقصاء وولفرهامبتون الإنجليزي وبازل السويسري -على الترتيب-

وكان مانشستر يونايتد الإنجليزي وإنتر ميلان الايطالي قد حسما مقعديهما في البطولة بعد الفوز على كوبنهاجن الدنماركي وباير ليفركوزن الألماني.

ومن المقرر أن يلتقي مانشستر يونايتد مع إشبيليه، بينما يواجه إنتر ميلان نظيره شاختار يومي 16 و17 أغسطس الجاري.

وفيما يلي نستعرض أبرز لقطات مباريات ربع النهائي:

1- لأول مرة يهدر راؤول خيمينيز لاعب وولفرهامبتون ركلة جزاء لفريقه بعد أن سجل كل الركلات الـ8 السابقة. (أضاع الركلة أمام إشبيليه).

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2- تسبب إشبيليه في إقصاء مانشستر يونايتد من منافسات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا نسخة 17/18 (تعادلا في الذهاب وخسر يونايتد في الإياب 2-1).

فأل حسن لإشبيليه

3- آخر 9 مواجهات بين إشبيليه والأندية الإنجليزية (في الأدوار الاقصائية بما في ذلك النهائيات) خسر الفريق الأندلسي في لقاء وحيد، فاز في 6 وتعادل في اثنين.

خسارة إشبيليه كانت بتوقيع لاعبي ليستر سيتي في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في 2016/17، وسقط الفريق الإسباني بهدفين دون رد.

4- لم يخسر إشبيليه في آخر 19 مباراة في جميع البطولات (فاز 10 وتعادل في 9) منذ خسارته الأخيرة في الدوري الإسباني ضد سيلتا فيجو في فبراير الماضي، وهو أطول أرقامه على الإطلاق كفريق من الدرجة الإسبانية الأولى.

5- المرات الخمس التي وصل فيها إشبيلية إلى منافسات نصف نهائي يوروباليج حقق فيها اللقب (2006، 2007، 2014، 2015، 2016).