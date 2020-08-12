الإنتاج يوضح موقف حارسه الأساسي من المشاركة في مباراة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف خالد مهدي مدير الكرة بفريق الإنتاج الحربي، أن هناك شكوك تحوم حول مشاركة الحارس الأساسي في الفريق عامر عامر في مباراة الأهلي المقبلة والتي ستقام يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الأسبوع الـ19.

وأضاف مهدي في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت" صباح الأربعاء :"في الفترة الماضية بدأ عامر عامر في المشاركة بالتدريبات خلال الفترة الأخيرة على عكس أحمد يحيى والذي بدأ فترة الإعداد".

وتحدث مدير الكرة بالإنتاج عن وضع مختار مختار، قائلاً :"مختار مختار عاد لقيادة التدريبات منذ ما يقرب من خمسة أيام وبدأ مهامه".

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وأوضح مدير الكرة بالإنتاج، أنه اقترب من الإعلان عن لائحة عقوبات ضد أي فرد يُصاب بالفريق بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، قائلاً :"سيتم وضع لائحة عقوبات صارمة ضد من يُصاب بفيروس كورونا، نحن نرفض التهاون والفترة الماضية تعرضنا لضغط عصبي كبير".

وكان فريق الإنتاج الحربي تعرض لضربة قوية في الفترة الماضية من خلال إصابة 18 فرد بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من بينهم 15 لاعبًا.

ويستعد فريق الإنتاج الحربي لمواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل في مباراة تعتبر الأولى للفريق الحربي على عكس الفريق الأحمر والذي استأنف مباريات دوري we المصري بمواجهة إنبي في لقاء مؤجل من الأسبوع الخامس عشر.

جدير بالذكر أن الإنتاج الحربي يحتل الترتيب الثامن برصيد 23 نقطة، في المقابل يتصدر الأهلي الترتيب برصيد 52 نقطة جمعها من خلال الفوز في 17 مباراة مقابل التعادل في لقاء كان أمام سموحة بنتيجة (1-1).