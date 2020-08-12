شكرا لقرائتكم هيدرسيفيلد يبلغ الأهلي برفض مد إعارة رمضان صبحي حتى نهاية الموسم الجاري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبلغ مسئولو نادي هيدرسيفيلد الإنجليزي نظرائهم في الأهلي رفضهم لمسألة مد إعارة رمضان صبحي حتى نهاية الموسم الجاري، بعد انتهاء فترة الإعارة بشكل رسمي يوم 30 يونيو الماضي، وهو ما يعني عدم استكمال رمضان صبحي لبطولتي الدوري ودوري أبطال افريقيا هذا الموسم حال عدم توصل الطرفين لاتفاق، في هذا الشأن ، وأكد مسئولو هيدرسيفيلد أن مواعيد القيد في مصر وانجلترا وكذلك في جميع دوريات أوروبا متعارضة، وهو الأمر الذي يحول دون مد إعارة رمضان صبحي حال فشل مفاوضات انتقال للأهلي بشكل نهائي ورحيله لنادي أخر في أوروبا.

وخفض مسئولو هيدرسيفيد طلباتهم الخاصة ببيع رمضان صبحي من 7 ونصف مليون يورو الى 4 مليون فقط، ولازال هناك مفاوضات حول تخفيض المبلغ مُجدداً في الوقت الذي يملك رمضان صبحي عدداً من العروض الأوروبية الأخرى التي يقوم حالياً بدراستها قبل اتخاذ قراره النهائي سواء بالانضمام للأهلي نهائياً أو الرحيل لنادي أخر في أوروبا ، وشدد رمضان صبحى لإدارة هيدرسفيلد على أنه لن يلعب فى مصر لغير الأهلى، رافضاً عرض الزمالك أو أى نادٍ مصرى آخر حتى لو سيحصل على راتب أعلى من الذى سيحصل عليه فى الأهلي، وطلب هيدرسفيلد من الأهلي إضافه بند نسبة إعادة البيع بحيث يحصل النادى الإنجليزى على مبلغ معين حال بيع اللاعب مستقبلا، خاصة أن عرض الأهلى الرسمى لم يشهد تواجد هذا البند.