حارس مرمى المصري البورسعيدي يعلن اعتزاله كرة القدم على الهواء بسبب نقل «كورونا» للاعبي الفريق

أعلن حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، أحمد مسعود، اعتزاله لعب كرة القدم نهائياً.

وقال مسعود، في مداخلة هاتفية لبرنامج "ملعب ONTime" عبر قناة "أون تايم سبورتس" أمس الثلاثاء، إنه وجهت إليه عدة اتهامات بأنه تسبب في نقل فيروس كورونا لباقي الفريق بعد حضورهم لعزاء والدته منذ 48 ساعة.

وأضاف مسعود: "كنت مع زملائي في الفريق بالفعل لكني لا أعاني من مشاكل مثلهم تماما، حالتي النفسية سيئة للغاية وحرصت على الخروج أمام وسائل الإعلام للإعلان عن عدم استمراري في لعب كرة القدم".

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وأضاف حارس المصري: "في البداية كنت مثل زملائي تماماً، لكني أجريت يوم الإثنين مسحة كورونا مرتين بمفردي بعيداً عن الفحوصات التي يجريها اتحاد الكرة، وتحولت النتيجة إلى سلبية الحمد لله".

وتابع: "لا أعرف سبب شائعة نقلي عدوى كورونا لفريق المصري، لكن مصدرها ليس مسئولي النادي، أكنّ للمصري وجماهيره كل الاحترام ولهم كل التحية والتقدير، ولا توجد أي مشكلة لي مع النادي".

واختتم مسعود تصريحاته بالقول: "أعاني من ضغوط كبيرة منذ مباراة السوبر المصري أمام الأهلي، لكن لم يكن لدي أي مشكلة"، في إشارة إلى تسببه في الهدف الذي سجله المغربي وليد أزارو ومنح المارد الأحمر لقب نسخة 2018.