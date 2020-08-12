شكرا لقرائتكم معسكر مغلق اليوم لذئاب الجبل استعدادا لاستدراج سموحة الخميس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب معسكراً مغلقاً اليوم الأربعاء بمدينة الأسكندرية، استعداداً لمواجهة نادي سموحة غداً الخميس، في إطار منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري العام، التي عادت مجدداً إلى الحياة بعد فترة توقف طويلة منذ مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا، وخضع لاعبو المقاولون للمسحة الطبية للكشف عن كورونا أمس الثلاثاء قبل الاستعداد للسفر.

من جانبه عقد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب اجتماعا مع اللاعبين على هامش المران الذي أقيم الأحد الماضي على ملعب النادي بالجبل الاخضر، وحرص المهندس محمد عادل فتحي على تحفيز اللاعبين قبل استئناف المباريات مطالبا إياهم بالسير على نفس النهج الذي ساروا عليه في الدور الأول للحفاظ على مكان الفريق في المركز الثاني وضمان التأهل لإحدى بطولتي افريقيا للموسم المقبل ، وأكد المشرف على الكرة ثقته في الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس وفي كل العناصر بالفريق لتحقيق انطلاقة قوية، وشدد فتحي على اهمية التحلي بالانضباط والالتزام داخل الملعب وخارجه.

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وأكد علاء عبد الغنى، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، أن الهدف الأساسى للجهاز الفنى لذئاب الجبل من المباريات الودية ليس تحقيق نتائج كبيرة ولكن الاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين، وأضاف عبد الغنى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المقاولون يسعى لتجهيز أكبر عدد من اللاعبين لتحمل ضغط المباريات فى الفترة المقبلة، خاصة أنه لن تكون هناك فرصة لالتقاط الأنفاس.

ويحتل المقاولون المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 52 نقطة، وبيراميدز صحاب المركز الثاني برصيد 35 نقطة بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الثالث برصيد 35 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحدًا من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.