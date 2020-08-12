محمد مصيلحي: طلبت صالح والشيخ من الأهلي للانضمام إلى الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، أنه طلب من محمود الخطيب رئيس الأهلي، التعاقد مع عدد من لاعبي فريقه خلال الفترة المقبلة.

وأشار مصيلحي في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة أون تايم سبورتس 2، إلى أن الخطيب وعده بمراجعة رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بشأن الأمر.

Advertisements

وقال مصيلحي: "تحدثت مع محمود الخطيب حول التعاقد مع عدد من لاعبي الأهلي خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا صالح جمعة، أحمد الشيخ وحسين السيد".

وأكمل: "الخطيب وعدني بأن يعرض الأمر على رينيه فايلر لمعرفة رأيه واحتياجه لأحد من المطلوبين في الفترة المقبلة من عدمه، وبعدها سيتم إتخاذ القرار".

واختتم: "احتياجات فايلر وكذلك المطالب المالية للأهلي وقدرات الاتحاد التعاقدية سيكون لها تأثير بالتأكيد على إتمام هذه الصفقات".