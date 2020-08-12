اتحاد الكرة: هناك عقوبات على الأندية حال عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية

أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أن هناك عقوبات على الأندية في حالة عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وقال فضل خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة

صدى البلد :"نحاول أن نكون الطرف الأقوى لوضع حلول، فاللجنة الطبية تعمل أقصى ما لديها ولا نبخل بأي شئ، وقرار التأجيل كان جماعيا".

وأكمل : "يجب أن يكون هناك وعي من جميع مسئولي الأندية والإدارات وتكون على قدر المسئولية بعد قرار عودة النشاط".

وأضاف: "دورنا مساعدة الأندية وليس الدخول في صراعات معهم، نثق في حسام الزناتي وندعمه لأبعد الحدود، الله يكون في عونه لأن المهمة صعبة وشاقة جدا".