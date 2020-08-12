خبير لوائح يكشف خطأ الأهلي في تمديد إعارة رمضان صبحي

أكد محمد بيومي، خبير اللوائح، أن النادي الأهلي أخطأ في تمديد إعارة رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد الإنجليزي، في الموسم الماضي.
وقال بيومي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبرقناة صدى البلد: "الموسم الماضي عندما انتهى العقد يسقط اسم اللاعب من القائمة، الأهلي جدد الإعارة في 10 يوليو وبالتالي اللاعب سقط قيده وكان يجب قيده من جديد".
وأكمل: "كما تم تمديد الإعارة رغم أن فترة القيد مغلقة، وكان من الممكن اتخاذ قرار ضد الفريق لكن لا يجوز أن يشتكي أحد الآن من أندية الدوري الموسم الماضي لأن الاحتجاج يجب أن يتقدم خلال 48 ساعة".
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