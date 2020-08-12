محمد فضل: ندرس تغيير موعد لقاء الأهلي والإنتاج بسبب برشلونة وبايرن ميونخ

تحدث محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، عن إمكانية تغيير موعد لقاء الأهلي والإنتاج يوم الجمعة لتعارضه مع موعد بايرن وبرشلونة.

ويلتقي نادي برشلونة الإسباني بنظيره بايرن ميونيخ الألماني

يوم الجمعة المقبل في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

وقال فضل خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة

صدى البلد: "هناك تفاصيل كثيرة لها علاقة بالمنظومة في هذه المسألة، فمن الممكن أن يرفض الأمن في حالة تغيير المعاد وهناك فرق تعتاد على اللعب بهذا الموعد".

وأكمل: "عرضنا تغيير موعد الأهلي والانتاج على لجنة المسابقات وهي صاحبة القرار".

