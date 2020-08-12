شكرا لقرائتكم خبر عن حارس المصري المُعتزل بسبب كورونا.. أهدى الأهلي لقباً ثميناً وشباكه ‏تلقت 173 هدفاً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في مفاجأة من العيار الثقيل أعلن أحمد مسعود، حارس مرمى فريق الكرة بنادي المصري البورسعيدي، اعتزاله اللعبة خلال تصريحات اعلامية مع أحمد شوبير على قناة أون تايم سبورتس.

مسعود الذي رحلت والدته وفارقت الحياة منذ 72 ساعة سابقة، اتهمه البعض بأنه المتسبب الرئيسي في اصابة زملائه بفيروس كورونا كوفيد 19، ليعلن اللاعب شفائه من الفيروس وعدم رغبته في ممارسة اللعبة من جديد بعد كم الاتهامات التي تعرض لها.

نرصد في السطور التالية معلومات عن أحمد مسعود حارس المصري البورسعيدي.

مسعود من مواليد 15 ديسمبر من عام 1991 ، ويبلغ من العمر 28 عاماً، ولعب بالدوري الممتاز مع أندية تليفونات بني سويف ومصر المقاصة والمصري البورسعيدي.

خاض مسعود 169 مباراة في مشواره الكروي مع الأندية في كافة المسابقات وسكنت شباكه 173 هدفاً.

حارس المصري البورسعيدي لم يتمكن من تحقيق الكلين شيت والحفاظ على عضرية شباكه سوى في 59 مباراة من أصل 196 مباراة بتاريخه.

ونال أحمد مسعود 16 بطاقة صفراء خلال مسيرته بالملاعب دون الحصول على أي بطاقة حمراء.

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مسعود ارتكأب خطأ فادح لن تنساه جماهير الكرة المصرية وذلك بملعب محمد بن زايد بالامارات، حيث لقاء الأهلي والمصري على لقب كأس السوبر المحلي 2018، حيث اقتنص المغربي وليد أزارو الكرة من بين قدميه وسجل هدف تتويج المارد الأحمر باللقب، خلال ولاية حسام حسن للفريق البورسعيدي.

يعتبر فريق نادي سموحة هو أكثر الأندية التي تلقى مسعود أهدافاً خلال مواجهتها، بالرقم 16، يليه فريق بتروجت الذي زار شباكه في 12 مناسبة، في حين استقبل اللاعب 10 أهداف أمام الأهلي و7 في مواجهة الزمالك بكل المسابقات.