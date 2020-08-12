إشادة دولية بمشروع تطوير كوادر كرة الصالات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت الأيام الماضية ردود فعل ايجابية دولية لمشروع تطوير كوادر كرة القدم للصالات في المنطقة والذي تنظمه اللجنة التنفيذية لكرة القدم للصالات في الإمارات تحت رعاية مجلس الشارقة الرياضي وبالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، وذلك بعد النتائج الإيجابية الكبيرة التي حققتها ولا تزال سلسلة الندوات الافتراضية لرفع كفاءة المدربين والحكام والمنظمين واللاعبين والإداريين في مختلف التخصصات بمشاركة نخبة من أهم الخبراء والمشاهير في العالم.

وأكد حمد علي العثمان مدرب ومحاضر كرة الصالات الكويتي أن جهود اللجنة التنفيذية لكرة الصالات في الإمارات يشهد لها الجميع، في مجال تطوير اللعبة، وإلقاء الضوء عليها في الوطن العربي بشكل عام، وأن الفوائد التي تحققت لكل المنتمين للعبة من خلال هذا المشروع لا يمكن حصرها في ظل وجود خبراء عالميين من الاتحاد الدولي والاتحادات الأوروبية والآسيوية والإفريقية ضمن المحاضرين في مختلف المجالات، بما فيهم بيدرو جالان المسؤول الأول عن التحكيم والحكام في الاتحادين الدولي والأوروبي، وهو الذي وضع التعديلات الأخيرة على قانون اللعبة.

وقال علي عيسى المدير الإداري لمنتخب الصالات بالعراق والمحاضر التحكيمي: المشروع يتميز بالتكامل والشمولية كونه يتطرق لجميع محاور اللعبة بما فيها التدريب والتحكيم والإعداد النفسي والبدني والإدارة وتنظيم البطولات ووضع الخطط والبرامج خلال معسكرات التدريب والمسابقات الداخلية وأيضاً خلال البطولات الدولية والقارية وأعترف بأنني استفدت كثيراً من المشاركة في تلك الندوات.

وأكد يونس الفهدي مدرب منتخب سلطنة عمان لكرة الصالات أن الندوات السبع التي تم تنظيمها وفرت قدراً كبيراً من المعلومات الموثقة في كل تخصصات لعبة كرة الصالات، مشيراً إلى أن هذا المشروع الخاص بتطوير الكوادر عن بعد هو الأكبر في العالم، باعتراف الاتحاد الدولي للعبة، لأنه الأطول من حيث الاستمرارية، والأوسع على صعيد عدد التخصصات، والأكثر قيمة من حيث مشاركة الخبراء، وكذلك الأعلى جودة في التنظيم.

وفي السياق نفسه قال الحكم الدولي المصري محمد حسن إن الجوانب الطبية والنفسية والإدارية تم التركيز عليها بتوسع لأول مرة في رياضة كرة الصالات جنباً إلى جنب مع مجالي التحكيم والتدريب في تلك الندوات وإن كلمات المحاضرين في مختلف التخصصات تعكس قيمتهم الكبيرة في مجال تخصصاتهم مما كان له أثر كبير في تحقيق استفادة كبرى من كل المشاركين في الندوات الذين تقدر بالمئات في كل ورشة.

وكانت الندوة السابعة ضمن هذا المشروع قد عقدت مساء أمس عبر تطبيق «زووم» وافتتحها العميد عبد الملك جاني رئيس لجنة كرة الصالات في الإمارات نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي بحضور خميس الشامسي نائب الرئيس وعدد كبير من المشاركين من 20 دولة عربية هي الإمارات والكويت والبحرين والسعودية وعمان والعراق والأردن ومصر ولبنان وسوريا وفلسطين وليبيا وتونس والسودان والجزائر والصومال والمغرب وموريتانيا واليمن وجيبوتي.