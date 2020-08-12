شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون مشترك بين «عربي الدراجات» واللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتفق الاتحاد العربي للدراجات، مع اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، على توقيع اتفاقية تفاهم بين الجانبين تهدف للاستفادة من خبرات وخدمات اللجنة في مجال مكافحة المنشطات في رياضة الدراجات على مستوى الوطن العربي.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد، الاثنين، عن بع،د بحضور الدكتورة ريما محمد الحوسني رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، والمستشار إسماعيل سالم الحوسني الأمين العام للاتحاد العربي للدراجات، وكل من محمد فادي كلش سكرتير الاتحاد، وآمنة نصيب تنفيذي أول تطوير الأعمال والتسويق للجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، وشيماء المريني مساعد تنفيذي في اللجنة الوطنية.

ونقل المستشار إسماعيل سالم الحوسني الأمين العام للاتحاد تحيات الشيخ فيصل بن حميد القاسمي، رئيس الاتحاد العربي للدراجات، وأعضاء المكتب التنفيذي للإتحاد إلى الدكتورة ريما الحوسني.

وتم خلال الاجتماع تبادل المعلومات من خلال استعراض مهام كل جهة وصلاحياتها، ونطاق اختصاصاتها، وبحث أطر وآفاق التعاون المشترك فيما بينهما، بحيث يمكن للاتحاد العربي للدراجات الاستفادة من الطواقم الفنية المتخصصة والخبرات والمعدات والبرامج المتوافرة لدى اللجنة للقيام بكل متطلبات فحص المنشطات، ومخاطبة المختبرات المختصة بالعينات التي يتم أخذها من اللاعبين المستهدفين في البطولات والمنافسات التي ينظمها الاتحاد في الدول العربية، بالتنسيق مع الاتحادات الوطنية العربية والتعامل معها وفق الإجراءات والأنظمة المنصوص عليها والمعتمدة لدى الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، ( وادا)، وتزويد الاتحاد بنتائج الفحوص فور صدورها من المختبرات المرسلة إليها، إضافة لإعداد برامج ونشرات تثقيفية دورية تعرف اللاعبين، ومدربيهم، وإدارييهم، بمخاطر تناول المنشطات، وأضرارها، وأفضل السبل لتجنبها، والبدائل الصحية المناسبة لتعزيز قدرات اللاعبين في التمارين المرهقة، والسباقات الطويلة.