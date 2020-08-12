انت الان تتابع بعد انتهاء الأجل رسميا.. أين سيلعب جادون سانشو؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الجوهرة الإنجليزية جادون سانشو.

سكب الكثير من الحبر عن صفقة وشيكة بين بروسيا دورتموند ومانشستر يونايتد مقابل تخلي الأول عن خدمات جادون سانشو. منتصف الليلة الماضية انتهى الأجل رسميا لتقديم عرض بهذا الخصوص، فما الذي حدث؟

رغم صغر سنه (20 عاما) إلا أن المهاجم جادون سانشو أضحى منذ أشهر عدة رقما أساسيا في تشكيلة الفريق الألماني بروسيا دورتموند ومن الصعب تعويضه. لكن في الأسابيع الأخيرة صدرت عشرات التقارير الإعلامية تؤكد أن انتقال الجوهرة الإنجليزية مسألة وقت فقط، والوجهة على الأرجح ستكون إلى مانشستر يونايتد أكثر الأندية التي ركضت وراء المهاجم الشاب.

لكن مانشستر يونايتد كان أمامه رسميا إلى غاية منتصف ليل الأحد/ الاثنين لتقديم عرض رسمي لضم اللاعب. وهذا ما لم يحدث وفق تأكيدات مجلة "كيكر" و"شبورت بليد" الألمانيتين، علما أن عرض بروسيا دورتموند كان لا يقل عن مبلغ 120 مليون يورو مقابل التنازل عن اللاعب.

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في ذات الوقت، بادر اللاعب نهاية الأسبوع إلى نشر صوره على موقعي أنستغرام وتوتير وهو يرقص في حفلة خاصة بالعاصمة البريطانية لندن، ما جعل الجميع يعتقد أن سانشو انتقل نهائيا إلى لندن وأن الصفقة تمت.

المفاجأة كانت عند الساعة التاسعة والدقيقة 52 حسب توقيت ألمانيا من صباح الاثنين (10 أغسطس)، حين ظهر المهاجم مرافقا لأعضاء فريق دورتموند وهم متجهين إلى الطائرة التي سوف تقلهم إلى سويسرا، حيث يتواجد المعسكر التدريبي للفريق استعدادا للموسم القادم. وأكد الفريق الألماني أن مهاجمه ضمن أعضاء الفريق وعددهم ثلاثين ما يؤكد أن سانشو باقٍ مع فريقه الأصفر والأسود. إلى متى؟ لا أحد يعلم الأمر هاصة وأن فترة الانتقالات مددت إلى غاية الخامس من أكتوبر. لكن ما ما هو مؤكد أن الصفقة مع مانشستر يونايتد فشلت. وكشفت "كيكر" أن مدير النادي ميشائيل تسورك سوف يخبرها بالتفاصيل في موعد لاحق لم تسميه.

أما موقع "شبورت بيلد" فكشف من جهته، أن النادي الألماني ورغم تداعيات وباء كورونا رفع قيمة أجر اللاعب بمعدل أربعة ملايين يورو كاملة، ليبلغ المجموع عشرة ملايين سنويا. أما قيمته التسويقية فاستقرت عند 117 مليون يورو، وهو بذلك أغلى لاعب في تاريخ البوندسليغا على الإطلاق.