شكرا لقرائتكم خبر عن خافيير باستوري بعد إجرائه جراحة الفخذ: سأعود لصفوف روما أقوى من الأول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى لاعب روما، الأرجنتيني خافيير باستوري، جراحة ناجحة في الفخذ، حسبما أفاد النادي الإيطالي، في بيان رسمي. وجاء في بيان روما، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت "خضع باستوري لجراحة في الفخذ الأيسر.. الجراحة تمت بنجاح".
وسيبدأ صاحب الـ31 عاما، برنامجه التأهيلي مباشرة أملا في اللحاق بفترة إعداد فريقه للموسم الجديد، والتي ستبدأ في 19 سبتمبر المقبل، قائلا: سأعود أقوى من الأول.
انضم باستوري لصفوف روما في 2018، قادمًا من باريس سان جيرمان، وخاض خلال تلك الفترة 32 مباراة فقط، وسجل 4 أهداف. ويعد الموسم الحالي للنسيان في مسيرة اللاعب اللاتيني، الذي لم يظهر سوى في 15 مباراة، لم يزر خلالها شباك المنافسين.
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