شكرا لقرائتكم خبر عن حارس المصري يعلن اعتزاله كرة القدم على الهواء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أحمد مسعود، حارس مرمى فريق النادي المصري البورسعيدي، اعتزاله لعبة كرة القدم عبر برنامج ملعب أون تايم مع الاعلامي أحمد شوبير.

وجاء قرار مسعود رداً على الأنباء المتداولة في الأونة الأخيرة حول تسببه في إصابة زملائه بصفوف النادي البورسعيدي بفيروس كورونا.

وكان مسعود قد فقد والدته منذ 3 أيام ماضية، والتي وافتها المنية صباح السبت.

وقال مسعود في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: «مسحتي في البداية كانت نتيحتها إيجابية والثانية سلبية والحمدلله لست مصاباً بكورونا الاّن، ولكني لن ألعب كرة القدم مرة أخرى».

الجدير بالذكر أن المصري البورسعيدي قد أعلن عن وجود 16 حالة مصابة بكورونا صباح الأحد الماضي قبل أن يكتشف وجود 7 حالات أخرى في الساعات الأخيرة.

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