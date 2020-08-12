شكرا لقرائتكم أبو العلا: الأرقام القياسية مع فايلر دافع للأهلي وعبد الله السعيد ناضج ومختلف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

تحدث محمد أبو العلا , نجم الزمالك السابق، عن أداء الأهلي مع السويسري ريننه فايلر مدرب الفريق قائلا إن الأرقام القياسية التي يحققها في الدوري تمثل دافع كبير لكل لاعبي الأهلي.

وقال أبو العلا في برنامج جمهور التالتة على قناة ON TIME SPORT2 ، أن الأهلى لم يخسر ولا لقاء حتى الان مما يمثل دافع كبير له ، علاوة على أنه استعد بشكل جيد ويراهن على دوري ابطال افريقيا مضيفا الأهلي لم يخسرولا يوم في الاستعداد في العودة للدوري من البداية .

وواصل نجم الزمالك السابق تصريحاته قائلا الاهلى استغل فترة التوقف خلال جائحة كورونا بالشكل الأمثل وعنده دوافع كبيرة في الدوري وجدية كبيرة جدا ويستغل الفرص لقتل اللقاء ، مضيفا أتمنى أن يستمر رمضان صبحي فى الاحتراف الخارجي لأنه يمتلك ثقة اكبر حاليا بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في الأمم الافريقية تحت 23 سنة ، مؤكدا أن الاهلى والزمالك وبيراميدز وانبي الأفضل بدينا حتى الان في فرق الدوري الممتاز.

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كما تطرق أبو العلا للحديث عن عبد الله السعيد قائلا السعيد ليس له بديل فهو لاعب كبير ودائما يلتزم الصمت وله بصمات واضحة في كل الأندية التي لعب لها ودخل المفرمة بين الأهلي والزمالك وتحمل ضغوط عصبية رهيبة ولكنه التزم بفصل وعزل نفسه دائما كونه لاعب محترف.

وتابع حديثه سعيد بتكريم عبد الله السعيد ويستحق ذلك وأتمنى تكريم كل لاعب يتخطي 100 لاعب لان السعيد دخل منافسة صعبة من البداية مع أبو تريكة منذ قدومه للاهلى علاوة على أنه لاعب مؤثر جدا في المنتخب وأكثر من مدرب يضع ويبني خطته على السعيد، فهو لاعب ناضج ولمسته مؤثرة وصاحب شخصية وطعم مختلف