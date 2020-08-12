شكرا لقرائتكم مؤمن سليمان: تصريحي عن جهل جماهير الأهلي بالكرة "اتفهم غلط" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استرجع مؤمن سليمان المدير الفني السابق لنادي الزمالك، ذكريات فوزه على مارتن يول مدرب الأهلي السابق، في نهائي كأس مصر خلال ولاتيه للزمالك في 2016.

وقال سليمان في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم" الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير على فضائية أون تايم سبورتس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: لو مارتن يول بعتلي أحضر محاضرة هكون أسعد واحد عشان هتعلم منه، صحيح أني تغلبت عليه في كأس مصر، ولكن الهولندي مدرب مخضرم وأنا منبهر بخبراته وعلمه في عالم التدريب.

أضاف: مارتن يول هنأني بعد نهائي الكأس، وكسبت أستاذي وسأظل أحترمه، موضحا أ، الثنائي حسام عاشور وحسام غالي سلموا عليه بكل فخر عقب المباراة".

وتابع: "تصريحي عن جماهير الأهلي "ان مالهومش في الكورة" اتفهم غلط، أردت أن أكبر من حجم الجمهورين، قد يكون هناك طبيب يشجع الأهلي مثلا ولكن لا يتابع المباريات، والسوشيال ميديا موطن كل شر، أردت الاشادة بكبر حجم جماهير الأهلي، وكذلك بعقلية جماهير الزمالك.

وأعرب المدير الفني السابق لنادي الزمالك، عن حزنه الشديد لما يرده البعض، بأنه كان سبباً في ضياع أسهل بطولة في دوري أبطال أفريقيا بعد الخسارة من صن داونز في 2016، قائلا: "الجماهير تردد عبارة أن "مؤمن سليمان ضيع علينا أسهل بطولة في أفريقيا"، هذا يحزنني كثيراً، خاصة أننا كنا نلاعب صن داونز الذي تغلب على الأهلي بخماسية، ومن قبله الوداد في أقوى حالاته، ولم يكن معي سوى قائمة فيها 14 لاعبا فقط، اخترت من سيتحمل وسيخرج كل ما لديه مثل شيكابالا.

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أضاف: لعبت مباراة تقليدية وراعيت عدم فتح مساحات، وسير المباراة وتغيراتها يخلط الأوراق لدى أي مدرب، وقد يصادف يوم المباراة أن هناك لاعب ليس في مستواه، وصلت بالزمالك إلى النهائي بعد غياب 14 سنة عن النهائيات وهذا أمر هام لا يجب أن ينساه الجميع.

أردف: مباراة العودة أمام صن داونز قدمنا مباراة كبيرة جداً وكذلك الأهلي، وجمهورنا وجمهور الأهلي قدم لنا التحية في المباراتين، والمرء ليس معني بالنجاح وإنما بالمحاولة.

وتابع: أنا موجود ومتابع جيد، وأعمل في عمل خاص في الوقت الحالي وابتعدت عن التدريب لعدم وجود عروض جيدة، وتدريب الزمالك نقلة في مشواري التدريبي أفادني بشكل كبير، والمدرب الجيد يستطيع أن يقدم المحتوى الفني مع أي فريق يدربه.

وأعلن سليمان تأييده الكامل لقرار عودة مسابقة الدوري العام بعد فترة التوقف الطويلة في مارس الماضي بسبب وباء كورونا، موضحا: "أهم حاجة أن الدوري رجع، وكزملكاوي فالأحق عودة دورى حتى وإن كان الأهلى مرشح بنسبة 90% لحصد اللقب، الجميع عاد إلى عمله ومن المنطقي أن تعود المسابقة، ولكن ملاحظتى على أداء الأهلى والزمالك، أن لاعبى الوسط والخط الخلفي هم من سجلوا أهداف للقطبين والعامل المشترك بينهم هو القوة البدنية".

وأوضح: جميع المهاجمين ضيعوا فرص، لأن "الفنش" هو آخر ما يأتي في الإعداد ويتطلب جاهزية العضلات، الهدف الأول للأهلى في إنبي يعبر عن نقطة تكتيكية مهمة جداً لفايلر، عن طريق إيجاد الحلول من اللعب على الأطراف، وهذه هي الكرة الشاملة، أيمن أشرف لديه كل الحرية في اللعب، ومحمد هاني تحرك بشكل عبقري وسجل بمهارة المهاجم، وهذا دليل على أن فايلر درب اللاعبين على هذا الأمر قبل المباريات.

وعن مصطفى محمد مهاجم الزمالك ختم مؤمن سليمان أنه لم يصل إلى المستوى الكامل، كيف يغيب الزمالك لأربعة أشهر بسبب التوقف وبعد العودة يغيب 6 لاعبين دفعة واحدة، وكيف يعود أشرف بن شرقي وأوناجم قبل أيام من مباراة الاتحاد ويتم الاعتماد عليهم، وتابع: عايزين نبطل كلام على مصطفى، وبقول للزملكاوية اهدوا عليه الولد صغير وعايزين نهدى عليه عشان يستعيد مستواه بسرعة.