شكرا لقرائتكم خبر عن إينو يتحدث عن "قُطنة" جوزيه وساندوتشات الكبدة وغرامة "تكسير الأباجورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف معتز إينو لاعب الأهلي السابق، عن نصيحة مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للقلعة الحمراء له قبل أول مشاركة له في مباريات القمة بعدما إنتقل من الزمالك للأهلى.

وقال إينو، بعدما إنتقلت للأهلي، تحدث معي جوزيه في أول يوم لي بالنادي وشجعني على التألق مع المارد الأحمر وقال لي المدرب البرتغالي الشهير أنه طلب التعاقد معي بالأسم لقناعته بمستواي وقدراتي الفنية العالية.

وتابع إينوفي تصريحات لقناة الاهلي : قبل أول مشاركة لي في مباريات القمة بقميص الأهلي ..قال لي جوزيه : لا تشغل نفسك بهتافات الجماهير ..لو هاجموك لا تركز إلا في الملعب ، وواصل جوزيه نصائحه لأينو ، قائلاً: حُط في ودنك "قطنة" في إشارة منه لضرورة بعدم التركيز إلا في الملعب فقط ، وأوضح إينو أنه وقع للأهلي خلال الوقت المُحدد في أخر ستة أشهر في عقده مع الزمالك ولم يوقع بشكل غير قانوني.

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وكشف نجم الأهلي السابق عن بعض كواليس خلال تواجده في فريق الكرة قبل الإعتزال ، قائلاً: في أحدى المرات قمنا بكسر "الأباجورة" في أحدى الغرف نتيجة الهزار وتم توقيع غرامة مالية ضد بعض لاعبي الفريق ، وكشف إينو عن إنه طلب الرحيل من الأهلي بعدما تراجعت فرص مشاركته مع الفريق نظراً لأعتماد الجهاز الفني وقتها على محمود حسن تريزيجيه نجم فريق إستون فيلا الإنجليزي.

وقال إينو أن "الهزار" بين لاعبي الاهلي في وقت سابق كان على سبيل الخروج من الضغوط الخاصة بالمباريات وكان جميع اللاعبين بفصلون بين أوقات "الهزار" التى كنا نحضر خلالها "ساندوتشات كبدة وسجق" قبل المباريات وبين التركيز في الملعب.