شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن سليمان: لا تنسوا أنى وصلت بالزمالك لنهائى أفريقيا بعد غياب 14 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب مؤمن سليمان المدير الفني السابق لنادي الزمالك، عن حزنه الشديد لما يرده البعض، بأنه كان سبباً في ضياع أسهل بطولة في دوري أبطال أفريقيا بعد الخسارة من صن داونز في 2016، وقال سليمان في تصريحات عبر برنامج "ملعب أون تايم" الذي يقدمه الإعلاي أحمد شوبير: الجماهير تردد عبارة أن "مؤمن سليمان ضيع علينا أسهل بطولة في أفريقيا"، هذا يحزنني كثيراً، خاصة أننا كنا نلاعب صن داونز الذي تغلب على الأهلي بخماسية، ومن قبله الوداد في أقوى حالاته، ولم يكن معي سوى قائمة فيها 14 لاعبا فقط، اخترت من سيتحمل وسيخرج كل ما لديه مثل شيكابالا.

أضاف: لعبت مباراة تقليدية وراعيت عدم فتح مساحات، وسير المباراة وتغيراتها يخلط الأوراق لدى أي مدرب، وقد يصادف يوم المباراة أن هناك لاعب ليس في مستواه، وصلت بالزمالك إلى النهائي بعد غياب 14 سنة عن النهائيات وهذا أمر هام لا يجب أن ينساه الجميع.

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واصل: مباراة العودة أمام صن داونز قدمنا مباراة كبيرة جداً وكذلك الأهلي، وجمهورنا وجمهور الأهلي قدم لنا التحية في المباراتين، والمرء ليس معني بالنجاح وإنما بالمحاولة.

وتابع: أنا موجود ومتابع جيد، وأعمل في عمل خاص في الوقت الحالي وابتعدت عن التدريب لعدم وجود عروض جيدة، وتدريب الزمالك نقلة في مشواري التدريبي أفادني بشكل كبير، والمدرب الجيد يستطيع أن يقدم المحتوى الفني مع أي فريق يدربه.