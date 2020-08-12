وزير الشباب يعلن عودة الأنشطة الرياضية خلال الأيام المقبلة

وجه وزير الشباب والرياضة نائف البكري الثلاثاء، استئناف الأنشطة الرياضية خلال الأيام المقبلة، بعد توقف دام لقرابة 5 أشهر، بسبب تداعيات فيروس كورونا.



وقال "إن العودة ستكون متدرجة بحسب ما تم إقراره من تصور مرفوع من قطاعي الرياضة والشباب في الوزارة، بالتنسيق مع لجنة الطوارئ ووزارة الصحة لبحث المحاذير الصحية والبرتوكولات التي سيكون على الجميع الالتزام بها، والجلوس مع الاتحادات الرياضية لبحث إمكانية إقامة بعض البطولات في عدد من الألعاب".



وشدد البكري على التقيد بالتعليمات الاحترازية المقرة من اللجنة العليا للطوارئ الخاصة بمواجهة كورونا، بحسب ما نقلت وكالة سبأ الرسمية.



وكانت الحكومة اليمنية قد قررت في آذار/ مارس الماضي، وقف الأنشطة الرياضية في البلاد، حفاظًا على حياة العاملين في القطاع الرياضي عقب تفشي كورونا.



وحتى مساء الثلاثاء بلغ إجمالي الحالات المؤكدة 1831 حالة، منها 523 حالة وفاة، و919 حالة تعافي، ولا تشمل هذه الحصيلة المناطق التي تسيطر عليها ميلشيات الحوثي الانقلابية، حيث ترفض الإفصاح عن أي بيانات بشأن الوباء.