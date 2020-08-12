شكرا لقرائتكم مرجان: مجلس الإدارة وعدد من رموز الرياضة سيحضرون افتتاح استاد الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن استاد الأهلي حلم إدارة النادي وجماهيره ووصلنا لاتفاق أن يحصل الأهلى على استاد السلام كحق انتفاع قال خلال تصريحات تلفزيونية: سيصبح استاد الأهلي لحين الحصول على التراخيص وافجراءات اللازمة لبناء الاستاد الخاص به". تابع: كنا نتمنى كل جماهير الأهلي ورموز الرياضة تكون موجودة في افتتاح استاد الأهلي غدا والعملية ستكون مقصورة على مجلس الإدارة وعدد محدود من رموز الرياضة بسبب أزمة كورونا.

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