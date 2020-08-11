ليفربول يلاحق لاعب برازيلي جديد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020 يحاول نادي ​ليفربول​ الانكليزي بطل البريمرليغ التعاقد مع أحد اللاعبين البرازيليين في موسم الانتقالات الصيفية الحالي.

ليفربول يتفوق على الأندية الأخرى الراغبة في التعاقد مع اللاعب تاليس ​ماغنو​ من صفوف ​فاسكو دا غاما​ البرازيلي. Advertisements وأوضحت الاخبار الرياضية أن اللاعب البرازيلي الشاب يتواجد على رادار العديد من الأندية إلى جانب ليفربول. صاحب الـ 18 عامًا مطلوب من ريال مدريد ويوفنتوس ولاتسيو وروما وميلان وبنفيكا وإشبيلية وباير ليفركوزن وباريس سان جيرمان وآيندهوفن. أفادت أنه بالرغم من كثرة الأندية المهتمة بضم تاليس ماجنو إلا أن ليفربول هو الأقرب لحسم الصفقة.

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