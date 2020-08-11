حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 11 | 8 | 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 11 | 8 | 2020 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، البدرى يكلف طبيب المنتخب بالتواصل مع الكاف لتحديد الإجراءات الطبية للفراعنة البدرى يكلف طبيب المنتخب بالتواصل مع الكاف لتحديد الإجراءات الطبية للفراعنة "لجنة الإنضباط" عقوبة الهجوم على الحكام صالح يغازل فايلر ..و4 لاعبين يرفعوان شعار "علّي الضحكاية" في الاهلي ..صور شبانه فى لايف ”الخليج 365”: لجنة التخطيط بالأهلي ترفض بيع " الملتزم"صالح جمعة إو إعارته جلسة خاصة تجمع فايلر مع مدافعي الأهلي قبل مواجهة الإنتاج الحربي Advertisements مران الزمالك ..كارتيرون يجتمع باللاعبين وفقرة للحراس قبل لقاء المقاصة مران الأهلي.. ياسر إبراهيم يواصل التأهيل وتدريبات قوية للحراس الزمالك يرفض إراحة بن شرقي واوناجم وفقرة قوية بإشراف كارتيرون الاتحاد السكندرى: طلبنا ضم الشيخ وصالح جمعة ومارسيلو من الخطيب وننتظر الرد

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