تشيلسي يقدم أول عرض رسمي لضم ديكلان رايس

كشفت شبكة “سكاي سبورتس” الإيطالية عن أن فريق تشيلسي الإنجليزي تقدم بأول عرض رسمي للتعاقد مع لاعب وست هام يونايتد ديكلان رايس، مقابل 50 مليون يورو، وذلك لتدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي 2020.

وقدم اللاعب الإنجليزي رايس موسماً رائعاً مع فريقه، خطف به الأنظار في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح محط إعجاب العديد من الفريق، بعدما تم استدعائه للمشاركة مع منتخب إنجلترا، ويعد تشيلسي هو أبرز المهتمين بضمه، حيث يصر المدير الفني فرانك لامبارد على التعاقد معه.

وشارك اللاعب الإنجليزي ذو الـ 21 عاماً في جميع مباريات فريقه بالدوري الإنجليزي هذا الموسم “38 لقاء”، وسجل خلالها هدفاً بينما صنع ثلاث آخرين، وتلقى 6 بطاقات صفراء، بينما لم يتعرض للطرد في أي مناسبة، كما خاض 7 مباريات دولية مع المنتخب الإنجليزي.

وتسعى إدارة تشيلسي لتدعيم صفوف الفريق بعدما نجحت في ضم الثنائي حكيم زياش من أياكس أمستردام الهولندي، وتيمو فيرنر من لايبزيج الألماني، ولكن المدير الفني لفريق تشيلسي فرانك لامبارد لا يزال يرغب في تدعيم خط دفاعه بعدة صفقات، بالإضافة لضم صانع ألعاب باير ليفركوزن كاي هافيرتز.

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