شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما يواصل التأهيل بدون راحة استعداداللمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل يوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق من أجل التعافي من إصابته العضلية التي يعاني منها، والتي تسببت في غيابه عن مواجهتي المصري و الاتحاد السكندري بالدوري، ويسعي الجهاز الطبي بقيادة محمد أسامة لتجهيزاللاعب بالشكل الأمثل استعدادا للفترة المقبلة خاصة انه من العناصر الأساسية التى يعتمد عليها الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون .

من ناحية أخرى قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، الاعتماد على الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، لاعبى الفريق فى التشكيل الأساسى للمباراة المقبلة أمام مصر للمقاصة، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، على استاد القاهرة، وذلك بعد غيابهما عن لقاء المصرى الذى جمع بين الفريقين يوم الخميس الماضى، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، الذى استأنفت منافساته عقب فترة طويلة من التوقف بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا وجاءات مشاركتهما فى الشوط الثانى من لقاء الاتحاد فقط وليس فى التشكيل الاساسى.

يأتى قرار الفرنسى كارتيرون بشأن الثنائى المغربى من أجل تجهيزهما بأفضل صورة فنية وبدنية للتواجد فى مواجهة الأهلى، المقرر لها يوم 22 من شهر أغسطس الجارى، فى الجولة الحادية والعشرون من المسابقة المحلية، والتى يسعى فيها الفريق الأبيض لتحقيق الانتصار خاصة إن الديربى يعد بمثابة بطولة خاصة لدى جماهير الفريقين، وذلك بعدما استعاد الفريق الأبيض لجهود الثنائى المغربى مؤخرًا عقب عودتهما من بلادهما يوم الأربعاء الماضى.