تحليل رقمي.. "سيناريو معتاد" وراء تعثر الزمالك أمام الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

فرّط الزمالك في فوز ثمين على الاتحاد السكندري وخرج الفريقان من استاد برج العرب متعادلان بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي أقيم بينهما أمس الإثنين بالجولة الـ19 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

كان الزمالك قريبا جدا من تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، لكن الاتحاد السكندري رغم معاناته من غيابات عديدة في صفوفه، خطف هدف التعادل القاتل في الوقت بدل الضائع من اللقاء.

وتقدم التونسي فرجاني ساسي بهدف للزمالك في الدقيقة 44 بالشوط الأول، لكن البديل أحمد راشد سجل هدف التعادل للاتحاد السكندري في الدقيقة الـ90+3، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وانتقد حازم إمام، نجم الزمالك السابق، لاعبي الفريق الأبيض أثناء تحليله لمباراة الاتحاد عبر قناة "أون تايم سبورتس"، حيث صرح: "نحن الزملكاوية نعرف ذلك السيناريو المعتاد ونشاهده كثيرا".

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وأضاف: "بين شوطي المباراة قلت أننا لم نر محمد أبو جبل حارس الزمالك وهو ما أصابني بقلق حيث يحدث ذلك دائما مع الفريق، ويجب أن يكون تركيز لاعبي الزمالك أكثر من ذلك حتى النهاية".

كان الزمالك الفريق المستحوذ على أغلب أوقات المباراة وخاصةً في الشوط الثاني، وفرض لاعبي الفريق 16 محاولة باستثناء الهدف المسجل، وكان نصفهم على مرمى عماد السيد بنسبة 50%.

سدّد لاعبو الزمالك 8 كرات على مرمى الاتحاد السكندري، بينهم العديد من الفرص السهلة التي تناوبوا على إهدارها أمام تألق عماد السيد، والتي كانت أبرزها الانفراد الضائع من أحمد سيد "زيزو".

وجائت أول تسديدات لاعبي الزمالك على مرمى الاتحاد في الربع الساعة الثانية من الشوط الأول (من الدقيقة 15 حتى 30)، ثم 3 فرص في الربع ساعة الثالثة، و4 في آخر نصف ساعة من اللقاء.