مران الزمالك.. كارتيرون يجتمع باللاعبين.. وأوباما يواصل التأهيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

استأنف فريقي الزمالك، مساء اليوم الثلاثاء، تدريباته بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، استعدادا لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها يوم السبت المقبل بالجولة التاسعة عشر من الدوري الممتاز.

وكان الجهاز الفني للزمالك بقيادة كارتيرون قد منح عدد كبير من اللاعبين راحة بعد المشاركة في مباراة الاتحاد السكندري أمس والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة فنية سريعة مع اللاعبين عقب آدائهم الفقرة التأهيلية، وذلك على هامش المران المقام حالياً.

وحرص كارتيرون على شرح وتوضيح بعض الأمور الفنية لمجموعة اللاعبين التي شاركت في مران اليوم تمهيداً لتنفيذها في التقسيمة الفنية وطالبهم بتنفيذ كل التعليمات بدقة .

عقب ذلك قام الفرنسي بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، حيث قام بعمل تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب بمرميين وبمشاركة جنش وصبحي .

ويواصل يوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي البرنامج العلاجي والتأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق من أجل التعافي من إصابته العضلية التي يعاني منها.

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وكان اللاعب قد تغيب عن مواجهتي المصري و الاتحاد السكندري بالدوري بسبب الإصابة.

وخاض عبدالله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، فقرة تأهيلية خفيفة بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، وفقا لبرنامج موضوع له من قبل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق لتجهيزة للفترة القادمة.

ويخوض الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريبات بدنية قوية وفنية علي هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وفضل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق عدم منح الثنائي راحة من مران اليوم ، وانخراطهما في التدريبات بشكل كامل على الرغم من مشاركتهما بلقاء أمس أمام الاتحاد السكندري والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فقرة تأهيلية قوية بالكرة وبدون كرة ، وذلك على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

كما خاض محمود عبدالرحيم جنش ومحمد صبحي حارسا مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريبات قوية تحت قيادة عمرو عبدالسلام مدرب الحراس، وذلك على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي.