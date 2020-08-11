جاريث بيل يرفض الرحيل عن ريال مدريد

يرفض جناح ريال مدريد جاريث بيل الرحيل عن صفوف فريقه الإسباني في الميركاتو الصيفي 2020، رغم وصول العلاقة بينه وبين مدرب الميرنجي زين الدين زيدان إلى طريق مسدود.
وكشفت صحيفة “الميرور” الإنجليزية عن أن جاريث بيل مستعد للبقاء في ريال مدريد حتى نهاية عقده في عام 2022، رغم صعوبة مشاركته مع الفريق بعد انهيار علاقته بالمدرب الفرنسي زين الدين زيدان.
وقد ساءت العلاقة بين الطرفين بعدما رفض بيل السفر مع بعثة فريقه لمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، رغم جاهزيته لخوض اللقاء، بسبب عدم اعتماد زيدان عليه في المباريات السابقة، لذلك فأن فرصة مشاركته كانت ضعيفة.
وغاب جاريث بيل عن المشاركة في آخر سبع مباريات مع ريال مدريد في الدوري الإسباني، حيث كانت مباراته الأخيرة في الموسم يوم 24 يونيو الماضي ضد ريال مايوركا.
وتعرض لانتقادات شديدة من جماهير الريال بسبب ظهوره على مقاعد البدلاء في مواجهة ألافيس وهو يظهر مغمض العينين باستخدام قناع وغير مكترث بالمباراة، كذلك ظهر بشكل هامشي في احتفالات الفريق بلقب الدوري وغادر الملعب مبكرا.
أوضحت الصحيفة الإنجليزية أن المصادر المقربة من بيل تواصل الإصرار على أنه ليس لديه أي خطط لمغادرة العاصمة الإسبانية، فلديه عقد حتى عام 2022، ومستقر في منزله مع أطفاله الثلاثة، ويخرج أحيانا لممارسة رياضة الجولف.
تبلغ قيمة راتبه الضخم أكثر من 600 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا مما يجعل صفقة انتقاله باهظة التكلفة على أندية الدوري الإنجليزي الممتاز .
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