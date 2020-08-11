رياضة | الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ يثني على نظام البطولة المصغرة لدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ يثني على نظام البطولة المصغرة لدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال كارل-هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم إنه يتوقع ختاما مثيرا لمنافسات دوري أبطال أوروبا في العاصمة البرتغالية لشبونة، التي تحتضن البطولة المصغرة التي ستحسم أدوار الثمانية وقبل النهائي والنهائي لدوري الأبطال.

وقال رومينيجه في تصريحات أدلى بها اليوم الثلاثاء في ميونخ :"أكبر إثارة للجماهير بالطبع تتمثل في نظام خروج المهزوم.عادة ما ينتصر الفريق الأفضل عندما تقام المواجهة من مباراتين، بينما يكون كل شيء وارد عندما تحسم المواجهة من مباراة واحدة."

وأضاف :"هذا النظام نعرفه من كأس العالم. ستكون مثل بطولة كأس أوروبية. تلتقي فيها أفضل الفرق الأوروبية مع بعضها البعض."

وجرى فرض النظام الجديد لحسم نسخة هذا العام من دوري الأبطال إثر جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي تسببت في تعليق المنافسات لفترة طويلة.

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وتجتمع الفرق المتأهلة إلى دور الثمانية في لشبونة لخوض البطولة المصغرة التي تختتم بالمباراة النهائية في 23 أغسطس، وستقام جميع المواجهات بنظام خروج المهزوم في مباراة واحدة بدلا من نظام الذهاب والإياب.

وكان ألكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قد أعلن أن هذا النظام سيطبق في نسخة هذا الموسم فقط، لكن رومينجه رئيس بايرن ميونخ، الذي يلتقي برشلونة الإسباني يوم الجمعة ضمن منافسات دور الثمانية، لا يرغب في استبعاد تطبيق النظام مجددا في إطار تعديلات مستقبلية لدوري الأبطال تطبق اعتبارا من 2024 .

وقال رومينيجه :"لا أعتقد أننا بحاجة إلى دور مجموعات بحجم أكبر. فهذا أمر لا يشعر الجماهير بالإثارة. علينا محاولة إضفاء المزيد من الإثارة على الأدوار الفاصلة."

وأضاف :"الشيء الأكثر أهمية هو إيجاد إصلاحات من شأنها أن تجعل دوري الأبطال أكثر جاذبية، وليس أكثر توسعا. أنا أؤيد الكيف وليس الكم."