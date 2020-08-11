رياضة | كاريترون يجتمع بلاعبي الزمالك على هامش مران الفريق

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر كاريترون يجتمع بلاعبي الزمالك على هامش مران الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة فنية سريعة مع اللاعبين عقب آدائهم الفقرة التأهيلية، وذلك على هامش المران المقام حالياً.

وحرص كارتيرون على شرح وتوضيح بعض الأمور الفنية لمجموعة اللاعبين التي شاركت في مران اليوم تمهيداً لتنفيذها في التقسيمة الفنية وطالبهم بتنفيذ كل التعليمات بدقة .

عقب ذلك قام الفرنسي بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، حيث قام بعمل تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب بمرميين وبمشاركة جنش وصبحي .

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وظهرت الجدية والقوة علي هذه التقسيمة مما نال إعجاب كارتيرون بالروح والجدية في التدريبات.

كما حرص المدرب الفرنسي على توجيه بعض التعليمات للاعبين وتصحيح الأخطاء خلال التقسيمة .

ويستعد الفريق لمواجهة مصر المقاصة يوم السبت المقبل بالجولة التاسعة عشر من الدوري الممتاز.