شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الرياضة يدعمون أحمد دياب في انتخابات مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص عدد كبير من نجوم الرياضة على دعم أحمد دياب، الأمين المساعد لأمانة الثقافة والفنون والرياضة بحزب مستقبل وطن، والمرشح ضمن المقاعد الفردية لمجلس الشيوخ عن محافظة الجيزة.

وتواجد حازم إمام وأحمد حسام ميدو وأحمد حسن وجمال حمزة وهشام حنفي وغيرهم على التواجد مع «دياب» خلال جولاته في اللجان الانتخابية ودعمه خلال المنافسات.