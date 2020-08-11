نادي مكسيكي يعلن التعاقد مع كريستيانو رونالدو

أعلن نادي تلاكسكالا المكسيكي، اليوم الثلاثاء 11 أغسطس، التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وزعم نادي تالاكسكالا، الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة المكسيكي، تعاقده مع رونالدو هذا الصيف حيث نشر صورة اللاعب بقميص النادي عبر حسابه الرسمي على “تويتر” وعلق عليها موجهًا حديثه إلى اللاعب قائلا: “رأيت كيف ستبدو وسيمًا بقميص ذئاب القيوط، أخبر يوفنتوس أن تجيبنا على الهاتف”.

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أكدت التقارير الصحفية المكسيكية، أن ما قام به نادي تالاكسكالا ماهو إلا مزحه مع رونالدو وجماهير النادي، حيث أشار ضم اللاعب عقب خروج يوفنتوس من بطولة دوري أبطال أوروبا منذ عدة أيام على يد نادي ليون.

وأشارت التقارير إلى أن نادي تالاكسكالا استغل الأنباء التي خرجت لتشير إلى احتمالية رحيل رونالدو عن يوفنتوس بسبب خروجه من دوري الأبطال، ومازح جماهيره بخبر ضم اللاعب ولكن سيقوم بإزالة التغريدة مرة أخرى حتى لا تحدث أي مشكلات.