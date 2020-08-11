مدرب منتخب مصر يشيد بمستوى المحترفين في الدوري الإنجليزي

أشاد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بأداء اللاعبين المصريين المحترفين في الخاصة وخاصة الدوري الإنجليزي . وقال البدري في تصريحات لبرنامج من الأخر مع محمد شبانة على إذعاة شعبي إف إم: "نتابع المحترفين بشكل مستمر وفي نفس الوقت سعيد للمحترفين المصريين بالدوري الإنجليزي بما يقدموه مع فرقهم . على إذعاة شعبي إف إم: "نتابع المحترفين بشكل مستمر وفي نفس الوقت سعيد للمحترفين المصريين بالدوري الإنجليزي بما يقدموه مع فرقهم . وأضاف: " شهدت المرحلة الماضية إيجابيات بالنسبة لمحترفينا، منها تتويج محمد صلاح بالدوري الإنجليزي وبقاء تريزيجية والمحمدي بالدوري وصعود حجازي ". وتابع: " كانت هناك رغبة داخل الجهاز بالاحتفال بهم لكن نظرًا لظروف السفر حال دون ذلك ".

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