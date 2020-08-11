شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: ليس وحده السعيد.. التكريم سيشمل جميع نجوم نادي المائة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن تكريم اتحاد الكرة للاعب عبدالله السعيد، لدخوله نادي المائة هو البداية لتكريم جميع الأساطير من اللاعبين الذين سبقوه في تحقيق هذا الانجاز.

وأوضح فضل، حسب الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة على «فيس بوك»، أن التكريم سيشمل جميع النجوم الذين تخطوا المائة هدف، سواء من توفاهم الله أو من هم على قيد الحياة.

وأضاف: «من ليس له ماضي ولا تاريخ ليس له حاضر ولا مستقبل، نحترم رموزنا جيدًا، وسبق وأن صرحت اللجنة الخماسية قبل تكريم عبدالله السعيد، أنه سيتم تكريم جميع أساطيرنا في حدث يليق بهم قريبا».