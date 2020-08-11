شكرا لقرائتكم خضوع لاعبى سموحة لمسحة كورونا قبل لقاء المقاولون فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى الفريق الكروى الأول بنادى سموحة مسحة كورنا المتفق عليها قبل المباريات الرسمية بـ 48 ساعة بمقر النادى بسموحة ، حيث يواصل الفريق استعدادته للقاء الهام أمام المقاولون العرب والمقرر له 13 أغسطس الجارى على ملعب استاد الاسكندرية السادسة والنصف مساءا.

ويغيب عن اللقاء محمد كوفى و الترهونى و الهانى سليمان للايقاف ، وكان الهاز الطبى قد أعطى حمادة صدقى المدير الفنى الضوء الأخضر للاعتماد على مهاجم الفريق صلاح محسن فى هذا اللقاء حيث كان يعانى من الإرهاق وهناك شكوك حول مشاركته إلا أن الجهاز الطبى حسم وجوده .

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وفى السياق ذاته أجرى محمد فرج عامر رئيس النادى اتصالا هاتفيا بحمادة صدقى المدير الفنى واطمئن على الحاله الفنية والمعنوية للاعبين وطالبهم بتحقيق الفوز فى اللقاء الهام موكدا أن الانتصارات هى المعيار الأساسى لتحقيق الأهداف ووعد بصرف مكافات للاعبين فى حال تحقيق الفوز فى هذه المباراة المرتقبة .

أكد حمادة صدقي المدير الفنى لسموحة، صعوبة مباراة فريقه المقبلة أمام المقاولون العرب، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، وذلك فى إطار منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدورى العام، موضحا أن صعوبة المباراة تكمن في عدة أسباب أهمها أنها الأولى للفريقين بعد فترة توقف طويلة بسبب فيروس كورونا .

وأضاف صدقى إن السبب الثانى فى صعوبة اللقاء يكمن في غياب مجموعة من العناصر الأساسية منها الهاني سليمان حارس المرمى ومحمد كوفي وأحمد الترهوني للإيقاف إلى جانب عدم جاهزية ديريك نسيامبي وما يزيد الموقف صعوبة هو إصابة المهاجم صلاح محسن بشد عضلى فى أحد التجارب الودية ويسابق الجهاز الطبي الزمن لتجهيزه لتلك المباراة .