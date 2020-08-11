يكن عن مباراة الاتحاد السكندري ضد الزمالك: المشكلة في اللى بيوجه اللاعبين

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جدة - عمرو شويل أكد هشام يكن نجم الزمالك و المنتخب السابق أن الفريق الأبيض كان يسيطر على مجريات مباراته أمس امام الاتحاد السكندرى في المباراة التي جمعت الفريقين ببطولة الدورى ، سيطرة شكلية ، وليست فعالة ، خاصة وأن فرص وصول اللاعبين الى المرمى والفرص المحققة كانت قليلة ، وهو ما يؤكد أن السيطرة كانت شكلية .
وأضاف يكن في تصريحات إذاعية أن لاعبى الزمالك على مستوى فنى عالى ، و لكن المشكلة ليست في اللاعبين ، بل تكمن في من يوجههم من خارج الملعب ، فهو شخص غير قادر على أن يصل بهم الى مرمى الفريق المنافس ، و لا يعرف أن يدير المباراة ، وبالتالي غابت روح الحماس عن اللاعبين .
وأشار نجم الزمالك أن الشوط الثانى من المباراة كان يجب أن يقوم اللاعبين بتغطية الهدف الذى تم تسجيله ، بتسجيل هدف أخر حتى يخوضون ما تبقى من اللقاء بأريحية ، لذلك غاب أسلوب الزمالك امام الاتحاد السكندرى.
كان الاتحاد السكندرى تعادل أمام الزمالك بهدف لمثله، حيث تقدم الفارس الأبيض بهدف مقابل لا شىء عن طريق التونسى فرجانى ساسى فى الدقيقة 44 من عمر اللقاء وتعادل أحمد راشد للاتحاد فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع .
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