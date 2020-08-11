شكرا لقرائتكم لاعبو المقاولون يخضعون لمسحة كورونا قبل السفر إلى الإسكندرية لمواجهة سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع لاعبو المقاولون العرب والجهاز الفني للفريق، بقيادة عماد النحاس، ظهر اليوم الثلاثاء، لإجراءات المسحة الطبية للكشف عن كورونا، استعدادًا لخوض أول مباراة رسمية في الدوري، أمام نادي سموحة والمقرر إقامتها الخميس المقبل ضمن منافسات الدولة 19 من عمر مسابقة الدوري العام، وذلك قبل السفر إلى الإسكندرية حيث يدخل ذئاب الجبل في معسكر مغلق قبل المباراة بيوم واحد.

من جانبه عقد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب اجتماعًا مع اللاعبين على هامش مران الفريق، وحرص محمد عادل على تحفيز اللاعبين قبل استئناف المباريات مطالبًا إياهم بالسير على نفس النهج الذي ساروا عليه في الدور الأول للحفاظ على مكان الفريق في المركز الثاني وضمان التأهل لإحدى بطولتي أفريقيا للموسم المقبل، وأكد المشرف على الكرة ثقته في الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس وفي كل العناصر بالفريق لتحقيق انطلاقة قوية، وشدد فتحي على أهمية التحلي بالانضباط والالتزام داخل الملعب وخارجه.

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ويحتل المقاولون المركزالرابع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، وبيراميدز صحاب المركز الثاني برصيد 35 نقطة بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الثالث برصيد 35 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحدًا من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.