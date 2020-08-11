ياسر المسحل: سنرد على نادي النصر

أكد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أنه سيتم الرد على خطاب نادي النصر، لافتا إلى أن استقطاب الأطقم التحكيمية الأجنبية بات أمرا صعبا بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا.

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وقال في مقابلة مع "العربية": الاستعانة بالحكام الأجانب بات أمرا صعبا بسبب صعوبات جائحة فيروس كورونا، وسيتم بحث هذا الأمر مع الأندية مستقبلا، خاصة وأن استقطابهم يكلفنا كثيرا، وسنعمل على تهيئة الحكام السعوديين، وأعتقد أنهم باتوا جاهزين لقيادة مباريات الدوري.

وأضاف: نرغب في إجراء جمعية عمومية عادية، ولكن أصبح الأمر صعبا بسبب ظروف فيروس كورونا، وسنعمل على أن تعقد عن طريق الفيديو، وبخصوص بيان نادي النصر، فنحن لا نرد على البيانات، بل على الخطابات الرسمية فقط، وسيتم الرد على خطاب النصر حسب الأنظمة واللوائح والنظام الأساسي.

وواصل: بذلنا كل ما نستطيع من جهود من أجل استكمال الدوري وتمديد العقود، لأن الأندية صرفت مبالغ كبيرة والموضوع مترابط بين جميع المسابقات بمختلف الدرجات، لذلك بذلنا كل الجهود لاستكمال الدوري.